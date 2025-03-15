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15 марта, 23:15

Транспорт

Приложение "Парковки России" работает в штатном режиме

Приложение "Парковки России" работает в штатном режиме

Сбой произошел в работе приложения "Парковки России"

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Приложение "Парковки России" работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения "Администратор Московского парковочного пространства".

Там добавили, что не будут выписывать штрафы тем автомобилистам, кто не смог произвести оплату во время сбоя. Водители не могли пополнить счет, у кого-то не получалось войти в приложение. Проблемы наблюдались в течение нескольких часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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