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15 марта, 19:30

Транспорт

Новости Москвы: новый этап восстановления трамвайной линии стартовал на Трифоновской улице

Новости Москвы: новый этап восстановления трамвайной линии стартовал на Трифоновской улице

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Новый этап восстановления трамвайной линии стартовал на Трифоновской улице. Работы идут на перекрестке с улицей Образцова. Здесь уложат рельсы, шпалы и верхнее покрытие.

В столице начали промывать фасады. Специалисты очищают дома, которые находятся рядом с центральными улицами и вылетными магистралями. Для высотных работ привлекают промышленных альпинистов, используют гидранты и автовышки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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