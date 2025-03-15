Проект с бесплатными экскурсиями на речном электротранспорте стартовал в Москве

В Москве запустили пилотный проект с бесплатными экскурсиями на регулярном речном электротранспорте. Он ориентирован на то, чтобы жители и гости столицы могли узнать больше об истории разных районов города.

Сделано два маршрута. Первый проходит через Киевский вокзал, метромост, Дом правительства и небоскребы "Москва-Сити". Второй – через Нагатинскую набережную, территорию бывшего завода имени Лихачева, Нагатинский затон и Академию водного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.