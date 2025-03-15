15 марта, 09:15Транспорт
График движения поездов на МЦД-4 изменился в эти выходные
В эти выходные изменился график движения поездов на МЦД-4. На центральном участке и Калужском направлении часть составов проследует укороченными маршрутами от и до станций Лесной Городок, а также Солнечная и Площадь трех вокзалов. К тому же интервалы движения местами увеличат до 20 минут.
Часть поездов проследует укороченными маршрутами и на Нижегородском направлении. Пассажиров просят заранее сверяться с расписанием.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.