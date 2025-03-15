График движения поездов на МЦД-4 изменился в эти выходные

В эти выходные изменился график движения поездов на МЦД-4. На центральном участке и Калужском направлении часть составов проследует укороченными маршрутами от и до станций Лесной Городок, а также Солнечная и Площадь трех вокзалов. К тому же интервалы движения местами увеличат до 20 минут.

Часть поездов проследует укороченными маршрутами и на Нижегородском направлении. Пассажиров просят заранее сверяться с расписанием.

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