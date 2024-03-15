Москва заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности рельсовой инфраструктуры

Москва заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности линий метро, МЦД и МЦК. Кроме того, 14 марта Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга.

Тем временем за 2023 год сеть столичного наземного метро выросла в два раза. Четыре маршрута центральных диаметров насчитывают уже 136 станций.

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