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15 марта, 12:15

Транспорт

Москва заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности рельсовой инфраструктуры

Москва заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности рельсовой инфраструктуры

Пассажиры метро более 20 млн раз воспользовались функцией просмотра загруженности вагонов

Сеть наземного метро выросла в два раза в 2023 году

Новые правила пользования СИМ начнут действовать в Москве в предстоящем сезоне

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Дептранс предупредил москвичей о раннем разъезде 15 марта

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Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 марта

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Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится 16 марта

Москва заняла одно из лидирующих мест в мире по протяженности линий метро, МЦД и МЦК. Кроме того, 14 марта Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга.

Тем временем за 2023 год сеть столичного наземного метро выросла в два раза. Четыре маршрута центральных диаметров насчитывают уже 136 станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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