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15 марта, 19:45

Транспорт

Правительство РФ выделило 300 млрд рублей на покупку самолетов у зарубежных лизингодателей

Правительство РФ выделило 300 млрд рублей на покупку самолетов у зарубежных лизингодателей

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Российские авиакомпании выкупают самолеты у зарубежных лизингодателей. На эти цели правительство выделило более 300 миллиардов рублей, рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.

По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных бортов. Всего парк российских авиакомпаний насчитывает более тысячи пассажирских самолетов. Несмотря на санкции, все они работают в нормальном режиме и обеспечиваются сертифицированными запчастями. В целом имеющийся авиапарк можно использовать еще около 10 лет, отметил Савельев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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