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Новости часа: в Минтрансе рассказали, сколько прослужит парк авиакомпаний РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Текущий парк авиакомпаний России можно использовать еще 10 лет. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.
В Минтрансе Подмосковья посоветовали водителям пока не менять зимние шины на летние. В ведомстве напомнили, что лучше менять резину, когда среднесуточная температура будет держаться в районе 7 градусов тепла в течение недели.
В центре Стамбула загорелся ресторан, огонь перекинулся на соседнюю церковь. Об этом сообщили СМИ.