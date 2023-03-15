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Новости часа: в Минтрансе рассказали, сколько прослужит парк авиакомпаний РФ

Новости часа: в Минтрансе рассказали, сколько прослужит парк авиакомпаний РФ

Новости часа: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

В Минтрансе Подмосковья напомнили, когда стоит менять резину на автомобиле

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Новости часа: СК начал проверку дела инвалида, не попавшего на борт "Победы"

Более 45 тыс человек изменили время начала парковки в приложении "Парковки России"

Новости часа: в РФ выделили 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных компаний

Бастрыкин лично займется делом инвалида-колясочника, которого не пустили на борт "Победы"

Правительство РФ выделило около 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных компаний

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 103 километра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Текущий парк авиакомпаний России можно использовать еще 10 лет. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.

В Минтрансе Подмосковья посоветовали водителям пока не менять зимние шины на летние. В ведомстве напомнили, что лучше менять резину, когда среднесуточная температура будет держаться в районе 7 градусов тепла в течение недели.

В центре Стамбула загорелся ресторан, огонь перекинулся на соседнюю церковь. Об этом сообщили СМИ.

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