Более 45 тыс человек изменили время начала парковки в приложении "Парковки России"

Больше 45 тысяч водителей за полгода воспользовались одной из новых функций в приложении "Парковки России". Речь идет про изменение времени начала парковки. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в среднем автовладельцы меняют время на 71 минуту. Возможность самостоятельно исправить ошибку позволяет сократить количество нарушений правил платной парковки.



Еще в приложении можно оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру. При пополнении парковочного счета через Систему быстрых платежей (СБП) или с помощью банковской карты с водителя не берут комиссию, это тоже недавнее нововведение.

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