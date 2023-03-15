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Более 45 тыс человек изменили время начала парковки в приложении "Парковки России"

Более 45 тыс человек изменили время начала парковки в приложении "Парковки России"

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Больше 45 тысяч водителей за полгода воспользовались одной из новых функций в приложении "Парковки России". Речь идет про изменение времени начала парковки. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в среднем автовладельцы меняют время на 71 минуту. Возможность самостоятельно исправить ошибку позволяет сократить количество нарушений правил платной парковки.

Еще в приложении можно оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру. При пополнении парковочного счета через Систему быстрых платежей (СБП) или с помощью банковской карты с водителя не берут комиссию, это тоже недавнее нововведение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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