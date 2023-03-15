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11:15

Транспорт

Правительство РФ выделило около 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных компаний

Правительство РФ выделило около 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных компаний

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Российское правительство выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев, выступая на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

По словам министра, переговоры с иностранными лизингодателями продолжаются. "Аэрофлот", например, уже выкупил 10 дальнемагистральных бортов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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