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07:30

Транспорт

Минтранс РФ хочет лишить таксистов возможности работать сверх нормы, меняя агрегаторов

Минтранс РФ хочет лишить таксистов возможности работать сверх нормы, меняя агрегаторов

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Таксистам запретят менять агрегаторов и работать больше 12 часов. Соответствующий законопроект разработали в Минтрансе, об этом стало известно газете "Известия". В ведомстве считают, что такая мера уменьшит риски дорожных происшествий, в том числе и с тяжелыми последствиями.

Также водители должны будут делать перерыв после начала смены не позже чем через пять часов. Если режим будет нарушен, таксист не сможет брать заказы в течение определенного времени.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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