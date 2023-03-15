Минтранс РФ хочет лишить таксистов возможности работать сверх нормы, меняя агрегаторов

Таксистам запретят менять агрегаторов и работать больше 12 часов. Соответствующий законопроект разработали в Минтрансе, об этом стало известно газете "Известия". В ведомстве считают, что такая мера уменьшит риски дорожных происшествий, в том числе и с тяжелыми последствиями.

Также водители должны будут делать перерыв после начала смены не позже чем через пять часов. Если режим будет нарушен, таксист не сможет брать заказы в течение определенного времени.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.