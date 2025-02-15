В ТиНАО изменились маршруты наземного транспорта

В Троицком округе вернулись электробусы № 168, теперь они следуют до Промышленной улицы. Маршруты № 526 и 875 получили новые номера – 126 и 278. Они курсируют по улице Профессора Летохова и Октябрьскому проспекту.

Кроме того, появился новый маршрут – С187, который объединил рейсы № 17 и 871. Подробнее об изменениях можно узнать на mos.ru или в телеграм-канале департамента транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.