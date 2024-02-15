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15 февраля, 17:30

Транспорт

Дополнительную полосу движения запустили на пересечении Лукинской и Чоботовской улиц

Дополнительную полосу движения запустили на пересечении Лукинской и Чоботовской улиц

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Искусственный интеллект управляет сотнями светофоров в Москве. В свою очередь, умные перекрестки экономят время водителям и пешеходам – это один из проектов по улучшению дорожного трафика.

Кроме того, в ЦОДД сообщили, что на пересечении Лукинской и Чоботовской улиц появилась дополнительная полоса. Она позволит увеличить пропускную способность перекрестка на 11% и сократить время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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