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15 февраля, 16:30

Транспорт

Переход с МЦД-2 на салатовую линию метро станет быстрее на 2–3 минуты

Переход с МЦД-2 на салатовую линию метро станет быстрее на 2–3 минуты

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Новая пешеходная галерея соединит станцию Печатники МЦД-2 и Люблинско-Дмитровскую линию

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Пешеходная галерея появится между станцией Печатники МЦД-2 и салатовой линией метро

Ввод новой пешеходной галереи на станции МЦД-2 Печатники сократит путь москвичей, которым нужно пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию метро, на 2–3 минуты. Кроме того, весь путь пассажиров будет проходить под навесом, что позволит с комфортом совершать пересадки в любую погоду.

Перемены на московском городском вокзале Печатники коснутся и одноименной станции БКЛ. Здесь близится к завершению строительство нового вестибюля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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