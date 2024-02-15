Переход с МЦД-2 на салатовую линию метро станет быстрее на 2–3 минуты

Ввод новой пешеходной галереи на станции МЦД-2 Печатники сократит путь москвичей, которым нужно пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию метро, на 2–3 минуты. Кроме того, весь путь пассажиров будет проходить под навесом, что позволит с комфортом совершать пересадки в любую погоду.

Перемены на московском городском вокзале Печатники коснутся и одноименной станции БКЛ. Здесь близится к завершению строительство нового вестибюля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.