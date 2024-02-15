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15 февраля, 14:30

Транспорт

Новая пешеходная галерея соединит станцию Печатники МЦД-2 и Люблинско-Дмитровскую линию

Новая пешеходная галерея соединит станцию Печатники МЦД-2 и Люблинско-Дмитровскую линию

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На станции Печатники МЦД-2 построят просторную освещенную галерею для удобной пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию метро. Новый объект будет оформлен в едином стиле с московским городским вокзалом.

Добраться до Люблинско-Дмитровской линии можно будет под эстакадой. Весь путь пассажиров будет проходить под навесом, что позволит с комфортом пересаживаться в любую погоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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