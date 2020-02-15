Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Северном речном вокзале открылись бесплатные аттракционы для всей семьи. Для гостей оборудовали лыжную трассу, склоны для тюбингов и полосу препятствий.

"Северный речной вокзал – одно из любимых мест отдыха у москвичей и гостей столицы. В течение года здесь проводят время более 2,6 миллиона человек. До конца зимы в парке СРВ будут работать семь развлечений: аттракционы и лыжная трасса с прокатом снаряжения. Они открыты ежедневно с 10:00 до 20:00. Вы легко найдете их в парке с помощью навигации", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

До 25 февраля Музей транспорта проводит лекции на выставке "Россия". Гости пространства Москвы узнают об истории развития и основных видах московского транспорта. Расписание лекций доступно на сайте музея и в специальном разделе Russpass.