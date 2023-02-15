Инспекторы ГИБДД устроили рейды по проверке показаний тахометров в столичном регионе

Инспекторы ГИБДД проверят, сколько отдыхают водители грузовиков. Так, в столичном регионе проводят рейды, во время которых считывают показания тахометров. Это специальные приборы, фиксирующие, сколько времени водитель провел за рулем.

Все это направлено на то, чтобы снизить аварийность на дорогах. Кроме того, планируется выявить недобросовестные компании, которые заставляют своих сотрудников перерабатывать и проезжать больший километраж. Эти фирмы будут наказывать крупными штрафами.

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