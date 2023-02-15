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Трамваи № 32 и 46 снова будут курсировать через Госпитальную площадь

Трамваи № 32 и 46 снова будут курсировать через Госпитальную площадь

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С 15 февраля через Госпитальную площадь в Москве вновь можно проехать на трамвае. Возвращение маршрутов – это ожидаемое событие для москвичей.

С 2019 года трамваи № 32 и 46 не ходили между станциями "Авиамоторная" и "Семеновская" из-за строительства одного из крупнейших ТПУ на востоке Москвы. Во время ограничений на этом участке были проведены работы по обособлению путей в Семеновском проезде.

Как изменились маршруты? И для каких районов улучшилась транспортная доступность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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