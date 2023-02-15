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Транспорт

Около 200 клиентов лоукостера "Победа" не вылетели из ОАЭ из-за неисправности самолета

Около 200 клиентов лоукостера "Победа" не вылетели из ОАЭ из-за неисправности самолета

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Пассажиры "Победы" сутки не могут улететь из Дубая в Москву

В Дубае застряли около 200 клиентов лоукостера "Победа". Их вылет дважды переносили из-за неисправности основного, а потом и запасного самолетов. Технические неполадки подтвердили и в пресс-службе перевозчика.

Люди должны были отправиться домой еще вечером в понедельник, 13 февраля. Некоторые пассажиры вернули деньги за билеты и вернулись домой самостоятельно рейсами других авиакомпаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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