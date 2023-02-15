Столичный завод "Москвич" поставит три тысячи машин для российских сервисов такси и каршеринга. Соглашение о поставках с заводом подписала компания "Яндекс". Его таксопарки начнут получать первые автомобили весной 2023 года. Это будут "Москвичи" третьей серии, которые отлично подходят для городских поездок.

Всего в 2023 году завод планирует выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч машин с электродвигателем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.