Специалист ЦОДД рассказал о дорожном движении в столице

Столичный трафик оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов в городе составляет 269 километров.

О нестандартных затруднениях на дорогах столицы рассказал главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.