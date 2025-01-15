Тоннель проложен между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

15 января вышел на поверхность тоннелепроходческий щит "София", который прокладывал правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии. Проходка завершилась на большой глубине – 41 метр в подземной демонтажной камере в районе примыкания к тоннелям Большой кольцевой линии.

Мокрый снег, дождь и гололедица прогнозируются до утра 16 января в Москве. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Для поездок по городу гражданам посоветовали использовать общественный транспорт.

Актриса Александра Захарова больше не выйдет на сцену театра "Ленком Марка Захарова". Об этом она рассказала сама. Артистка подтвердила, что не выступит в спектакле "Вишневый сад". Также об уходе из театра сообщил народный артист России Дмитрий Певцов.

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