Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 20:00

Транспорт

Тоннель проложен между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Тоннель проложен между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

"Мой район. Новости": готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Китайские автопроизводители могут покинуть российский рынок

Самолет Uzbekistan Airways совершил сложную посадку во Внуково

Новости часа: Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

На МЦД-4 появились шесть новых поездов "Иволга 4.0"

Собянин: завершена прокладка правого тоннеля у станции метро "Звенигородская"

Рейсы Uzbekistan Airways задержали во Внуково

15 января вышел на поверхность тоннелепроходческий щит "София", который прокладывал правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии. Проходка завершилась на большой глубине – 41 метр в подземной демонтажной камере в районе примыкания к тоннелям Большой кольцевой линии.

Мокрый снег, дождь и гололедица прогнозируются до утра 16 января в Москве. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Для поездок по городу гражданам посоветовали использовать общественный транспорт.

Актриса Александра Захарова больше не выйдет на сцену театра "Ленком Марка Захарова". Об этом она рассказала сама. Артистка подтвердила, что не выступит в спектакле "Вишневый сад". Также об уходе из театра сообщил народный артист России Дмитрий Певцов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрообществопогодакультуравидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика