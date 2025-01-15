Китайские автопроизводители могут покинуть российский рынок

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует уход китайских автобрендов из России. Среди причин называют высокую ставку рефинансирования, которая сдерживает спрос на автомобили, и рост утилизационного сбора.

С января 2025 года утильсбор увеличил стоимость автомобилей массового сегмента на 100 000 рублей.

Автоэксперт Павел Федоров прокомментировал ситуацию, отметив, что такие изменения могут повлиять на доступность китайских автомобилей для россиян и создать сложности на рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.