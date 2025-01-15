Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 17:15

Транспорт

Самолет Uzbekistan Airways совершил сложную посадку во Внуково

Самолет Uzbekistan Airways совершил сложную посадку во Внуково

Новости часа: Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

На МЦД-4 появились шесть новых поездов "Иволга 4.0"

Собянин: завершена прокладка правого тоннеля у станции метро "Звенигородская"

Рейсы Uzbekistan Airways задержали во Внуково

Новые поезда "Иволга 4.0" появились на МЦД-4

Москвичей предупредили о гололедице из-за колебаний температуры

Собянин: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

"Мой район. Новости": новые поезда "Иволга 4.0" запустили на МЦД-4

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Самолет компании Uzbekistan Airways совершил сложную посадку во Внуково. У борта отказал один из двигателей. Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту назначения. Посадку выполнили успешно. На борту находились 132 пассажира. Они летели из Бухары.

Технические службы авиакомпании проводят восстановительные работы. Остальные рейсы задерживаются, пока компания отправляет в Москву резервный борт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика