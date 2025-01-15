Самолет Uzbekistan Airways совершил сложную посадку во Внуково

Самолет компании Uzbekistan Airways совершил сложную посадку во Внуково. У борта отказал один из двигателей. Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту назначения. Посадку выполнили успешно. На борту находились 132 пассажира. Они летели из Бухары.

Технические службы авиакомпании проводят восстановительные работы. Остальные рейсы задерживаются, пока компания отправляет в Москву резервный борт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.