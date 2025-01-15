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15 января, 11:15

Транспорт

На МЦД-4 появились новые поезда "Иволга 4.0"

На МЦД-4 появились новые поезда "Иволга 4.0"

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Еще шесть поездов модели "Иволга 4.0" вышли на маршрут по МЦД-4

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На МЦД-4 начали курсировать еще шесть новых поездов "Иволга 4.0". Теперь на этом диаметре работает уже 10 современных составов этой серии, а всего на московских диаметрах курсирует более 80 таких поездов.

Каждый из них может перевозить свыше двух с половиной тысяч пассажиров одновременно. В "Иволгах 4.0" улучшена шумоизоляция, расширены дверные проемы, а в головных вагонах предусмотрены аппарели для маломобильных пассажиров. Также в новых поездах установлены удобные USB-зарядки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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