На МЦД-4 появились новые поезда "Иволга 4.0"

На МЦД-4 начали курсировать еще шесть новых поездов "Иволга 4.0". Теперь на этом диаметре работает уже 10 современных составов этой серии, а всего на московских диаметрах курсирует более 80 таких поездов.

Каждый из них может перевозить свыше двух с половиной тысяч пассажиров одновременно. В "Иволгах 4.0" улучшена шумоизоляция, расширены дверные проемы, а в головных вагонах предусмотрены аппарели для маломобильных пассажиров. Также в новых поездах установлены удобные USB-зарядки.

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