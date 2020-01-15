Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Дорожный патруль ЦОДД теперь в три раза быстрее справляется с буксировкой грузовиков на МКАД. Патрули ЦОДД оказывают помощь на "КамАЗах".

"Мы не только запускаем инновационные платежные сервисы, но и улучшаем действующие. Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Управлять квадроциклами и снегоходами теперь можно с удостоверением категории "А". Получить такие права возможно в автошколе Мосгортранса.