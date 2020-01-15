Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Оплату проезда в метро и на МЦК с помощью СБП начали тестировать в Москве

"Актуальный репортаж": как в столичном метро усовершенствовали навигацию

Новости часа: в новые дома по программе реновации переехали 150 тыс москвичей

Около 215 тыс раз водители из других регионов оплатили проезд по МСД в 2023 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как участники "Активного гражданина" меняют Москву

Жителям столицы рассказали о преимуществах оплаты проезда в метро с помощью СБП

Москвичам показали, как оплатить проезд по СБП на турникетах метро и МЦК

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабной работе по обновлению инфраструктуры метро

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Дорожный патруль ЦОДД теперь в три раза быстрее справляется с буксировкой грузовиков на МКАД. Патрули ЦОДД оказывают помощь на "КамАЗах".

"Мы не только запускаем инновационные платежные сервисы, но и улучшаем действующие. Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Управлять квадроциклами и снегоходами теперь можно с удостоверением категории "А". Получить такие права возможно в автошколе Мосгортранса.

Читайте также
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика