На Богородском шоссе временно перестали ходить трамваи

Трамваи временно перестали ходить на Богородском шоссе из-за того, что грузовик повредил контактную сеть.

Задерживают составы №4 и 25. Трамваи №11 встали в районе Ростокинского проезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

