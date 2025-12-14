Сильная метель стала причиной ограничения движения на трассе М-5 "Урал" в Татарстане

Сильная метель стала причиной ограничения движения на федеральной трассе М-5 "Урал" в Татарстане. Как сообщили в МЧС, мера касается пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков.

Ограничение введено на трех участках трассы общей протяженностью 29 километров. По информации ГАИ, пробок на федеральной дороге нет. На ликвидации последствий непогоды работают 22 специалиста и 14 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.