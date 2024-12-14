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14 декабря, 19:15

Транспорт

Очереди зафиксированы на станции "Охотный ряд" из-за фестиваля "Путешествие в рождество"

Очереди зафиксированы на станции "Охотный ряд" из-за фестиваля "Путешествие в рождество"

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Очереди из людей зафиксированы на станции метро "Охотный ряд" из-за фестиваля "Путешествие в рождество".

Так, в подземном пешеходном переходе станции отмечается большой ажиотаж, так как все пытаются попасть на рождественские ярмарки.

На станциях работают сотрудники метрополителна, которые помогают пассажирам сориентироваться. Москвичам советуют пользоваться соседними станциями метрополитена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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