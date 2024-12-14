Очереди зафиксированы на станции "Охотный ряд" из-за фестиваля "Путешествие в рождество"

Очереди из людей зафиксированы на станции метро "Охотный ряд" из-за фестиваля "Путешествие в рождество".

Так, в подземном пешеходном переходе станции отмечается большой ажиотаж, так как все пытаются попасть на рождественские ярмарки.

На станциях работают сотрудники метрополителна, которые помогают пассажирам сориентироваться. Москвичам советуют пользоваться соседними станциями метрополитена.

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