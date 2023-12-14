Собянин: В зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Новая Троицкая линия метро поможет более 1,5 миллиона москвичей с комфортом совершать поездки по Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

После запуска "Академической" Троицкой линии метро пассажиропоток станции в рабочий день будет достигать 11 тысяч человек. Ожидается, что после запуска всей линии метро этот показатель может вырасти до 13 тысяч человек. Подробнее о строительстве новой станции – в эфире телеканала Москва 24.