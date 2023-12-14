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14 декабря, 11:45

Транспорт

Москвичи воспользовались остановками Солнцевской линии метро более 1,5 млн раз

Москвичи воспользовались остановками Солнцевской линии метро более 1,5 млн раз

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Новыми остановками Солнцевской линии метро горожане воспользовались более 1,5 миллиона раз, а Люблинско-Дмитровской – более 3,5 миллиона раз. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов. Самой востребованной оказалась станция "Яхромская".

Благодаря появлению новых станций метрополитен оказался в пешей доступности для жителей 6 районов и 3 поселений Москвы. Пассажиры теперь могут добраться на подземке даже до аэропорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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