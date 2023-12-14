Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 07:30

Транспорт

Москвичам рассказали о популярности Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линий метро

Москвичам рассказали о популярности Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линий метро

Жители столицы поделились кадрами коммунальной техники с новогодним декором

Москвичам рассказали о работе экипажей ЦОДД на дорогах города

Москвичей предупредили об изменении графика движения аэроэкспрессов в Шереметьево

За осень москвичи более 200 тысяч раз воспользовались сервисом перевозок "По пути"

"Мой район. Навигатор": развязку на пересечении МКАД откроют на три месяца раньше срока

Флагманский центр ГКБ имени Боткина сможет принимать до 200 пациентов в день

ЦОДД рекомендовал автомобилистам пользоваться городским транспортом 14 декабря

Москвичам рассказали о работе дорожного патруля ЦОДД

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Столичное метро становится все доступнее. Уже более пяти миллионов пассажиров воспользовались новыми станциями Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линий.

Три месяца назад еще сотни тысяч москвичей получили метро в пешей доступности. Жителям каких районов стало проще добираться, сколько времени они теперь экономят на дороге и как новые станции разгружают другие линии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоМаксим ШаманинАлександра БрильМарьяна Яцкевич
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика