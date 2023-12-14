Москвичам рассказали о популярности Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линий метро

Столичное метро становится все доступнее. Уже более пяти миллионов пассажиров воспользовались новыми станциями Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линий.

Три месяца назад еще сотни тысяч москвичей получили метро в пешей доступности. Жителям каких районов стало проще добираться, сколько времени они теперь экономят на дороге и как новые станции разгружают другие линии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.