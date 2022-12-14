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Новости

14 декабря, 19:30

Транспорт

В столичный регион поступили 44 вагона новых поездов "Иволга 3.0"

В столичный регион поступили 44 вагона новых поездов "Иволга 3.0"

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В Москву привезли 44 вагона новых поезда "Иволга 3.0". В будущем они будут перевозить пассажиров на МЦД-3 и МЦД-4. На данный момент поезда нового типа проходят обкатку без пассажиров и проверку всех систем.

По словам заммэра Максима Ликсутова, обновление подвижного состава – важная часть работы над новыми диаметрами. Отмечается, что поезда "Иволга 3.0" могут разгоняться до 160 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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