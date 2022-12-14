14 декабря, 19:30Транспорт
В столичный регион поступили 44 вагона новых поездов "Иволга 3.0"
В Москву привезли 44 вагона новых поезда "Иволга 3.0". В будущем они будут перевозить пассажиров на МЦД-3 и МЦД-4. На данный момент поезда нового типа проходят обкатку без пассажиров и проверку всех систем.
По словам заммэра Максима Ликсутова, обновление подвижного состава – важная часть работы над новыми диаметрами. Отмечается, что поезда "Иволга 3.0" могут разгоняться до 160 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.