Панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская". По словам заммэра Андрея Бочкарева, композиция состоит из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой. Ее делали по авторским эскизам.

Как рассказали в Мосинжпроекте, алюминиевые панели будут плоской формы с минимумом стыковочных швов. Ни влажность, ни возможные перепады температур не повредят панно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.