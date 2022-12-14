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14 декабря, 15:00

Транспорт

Панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская"

Панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская"

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Панно о жизни Москвы появится на станции метро "Яхромская". По словам заммэра Андрея Бочкарева, композиция состоит из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой. Ее делали по авторским эскизам.

Как рассказали в Мосинжпроекте, алюминиевые панели будут плоской формы с минимумом стыковочных швов. Ни влажность, ни возможные перепады температур не повредят панно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортстроительствометровидеоАлина Гилева
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