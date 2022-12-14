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Столичные аэропорты призвали прибывать на рейсы заранее из-за снегопада

Столичные аэропорты призвали прибывать на рейсы заранее из-за снегопада

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

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Столичные аэропорты призвали пассажиров прибывать на рейсы заранее из-за снегопада. Жителям и гостям столицы рекомендовали передвигаться с помощью общественного транспорта и поездов "Аэроэкспресс".

В Москве фиксируются сильные заторы на дорогах из-за погодных условий. Известно, что с 13 декабря в столице уже выпала четверть месячной нормы осадков.

Как коммунальные службы города работают на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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