Столичные аэропорты призвали прибывать на рейсы заранее из-за снегопада

Столичные аэропорты призвали пассажиров прибывать на рейсы заранее из-за снегопада. Жителям и гостям столицы рекомендовали передвигаться с помощью общественного транспорта и поездов "Аэроэкспресс".

В Москве фиксируются сильные заторы на дорогах из-за погодных условий. Известно, что с 13 декабря в столице уже выпала четверть месячной нормы осадков.

Как коммунальные службы города работают на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.