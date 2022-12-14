"МосТрансПроект" опубликовал новую карту развития метро и МЦД до 2030 года

Москвичам представили перспективную схему метро и Центральных диаметров до 2030 года. Свою версию подготовили в НИИ "МосТрансПроект".

Большая кольцевая линия должна сомкнуться в 2023 году. На Кольцевой появится станция "Суворовская" и переход на "Достоевскую". Люблинско-Дмитровскую линию продлят до станции "Физтех", а Арбатско-Покровская линия в 2027 году дотянется до Гольяново. На Солнцевской линии должна появиться станция "Аэропорт Внуково".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.