Путин высказался против введения QR-кодов на транспорте перед Новым годом

На Новый год QR-коды на транспорте вводить не будут. Против этого на совещании с членами правительства выступил Владимир Путин.

В понедельник соответствующий законопроект сняли с рассмотрения в Госдуме. Там заявили, что этот вопрос требует очень скрупулезной, экспертной проработки. Документ вызвал много вопросов у граждан. Как, например, быть в экстренных жизненных ситуациях, когда срочно нужно куда-то поехать. Президент поинтересовался, в каких случаях подобные ограничения вводят в других странах.

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