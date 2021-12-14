Поезда метро стояли на станции "Площадь Ильича"

На станции метро "Площадь Ильича" стояли поезда. На платформе скопились пассажиры.

По их словам, по громкой связи объявляли про технические неполадки. К этом минуте уже все в порядке. Движение возобновили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.