Московских автомобилистов призвали чистить машины перед поездкой

В Москве автомобилистов попросили чистить машины перед поездкой.

В компании "Автодор" объяснили, что снежный слой может сползти на лобовое стекло и закрыть обзор, либо прилететь в машину, которая едет сзади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.