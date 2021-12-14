Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует москвичам отказаться от поездок на автомобиле и отдать предпочтение городскому транспорту из-за снегопада.

В Москве прошел сильнейший снегопад, в городе образовались сугробы. За сутки выпало 20% месячной нормы осадков, которая составляет 56 миллиметров. Синоптики уверяют, что такого количества снега город не видел в этот день 28 лет.

Работа по очистке улиц от снега продолжается. Идут работы по очистке от снега пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий, парковочных мест и вывозу снега с последующей зачисткой лотковой зоны. В дальнейшем собранный снег вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Их в Москве 56. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.