Билеты на поезда в некоторые города России полностью распроданы перед Новым годом

Билеты на поезда в некоторые города России полностью распродали в преддверии Новый год. С 27 по 30 декабря нет свободных мест из Москвы в Пермь, Екатеринбург и Великий Устюг.

РЖД пришлось добавить более 500 дополнительных поездов в новогодние каникулы.

Самым популярным направлением сейчас остается Сочи, туда приобрести билет еще можно. Кроме того, москвичи едут на горнолыжные курорты Домбая и Архыза. Также среди популярных туристических мест в новогодние праздники – Минеральные Воды, Крым, Петербург, Казань. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.