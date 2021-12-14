Власти Москвы запускают сервис поездок на общественном транспорте и такси по подписке

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Власти Москвы запускают новый сервис "МультиТранспорт" для поездок на общественном транспорте и такси по подписке.
На данный момент пользователям, проводящим пилотное тестирование сервиса, доступны три тарифа на 30 дней. Тариф "МультиТранспорт Мини" стоит 2 999 рублей и предполагает абонемент "Единый" для безлимитных поездок на общественном транспорте и 5 поездок на такси.
Тариф "МультиТранспорт Стандарт", стоящий 3 999 рублей, позволяет пользователю совершать безлимитные поездки на общественном транспорте Москвы и 10 поездок на такси.
Самый крупный тариф "МультиТранспорт Макс" обойдется в 5 999 рублей и даст, помимо безлимитных поездок на городском транспорте, 20 поездок на такси.
В будущем планируется добавить к сервису каршеринг, прокат самокатов и велосипедов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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