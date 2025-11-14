Форма поиска по сайту

14 ноября, 11:30

Новости регионов: импортозамещенный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Сезон аренды электросамокатов и велосипедов завершится в Москве 14 ноября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 ноября

В России хотят ограничить наценки на авиабилеты в праздники

"Новости дня": север и северо-восток Москвы свяжет новая удобная дорога

"Москва едет": технологии в транспорте

Ролики с необычными таксистами в России набрали миллионы просмотров в соцсетях

Сезон летней навигации по Москве-реке в столице завершится 14 ноября

РЖД запустили акцию в честь дня рождения "Сапсана"

Еще одна "Ласточка" начнет курсировать между Москвой и Минском с середины декабря

Второй импортозамещенный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский, рассказали в "Ростехе". Полет прошел без дополнительных посадок. В госкорпорации отметили, что лайнер показал себя с лучшей стороны – все системы работали хорошо. Члены экипажа также довольны состоянием судна. Время полета составило 6 часов 15 минут. Лайнер поднялся на высоту 11 тысяч метров и набрал скорость 800 километров в час.

Зима наступила в северной столице. В Санкт-Петербурге выпал снег – осадки засняли очевидцы в разных районах города. Сугробы на улицах пока не сформировались, все почти сразу растаяло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

