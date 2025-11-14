Новости регионов: импортозамещенный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский

Второй импортозамещенный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский, рассказали в "Ростехе". Полет прошел без дополнительных посадок. В госкорпорации отметили, что лайнер показал себя с лучшей стороны – все системы работали хорошо. Члены экипажа также довольны состоянием судна. Время полета составило 6 часов 15 минут. Лайнер поднялся на высоту 11 тысяч метров и набрал скорость 800 километров в час.

Зима наступила в северной столице. В Санкт-Петербурге выпал снег – осадки засняли очевидцы в разных районах города. Сугробы на улицах пока не сформировались, все почти сразу растаяло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.