14 ноября, 09:15

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения при выезде из города по радиальным трассам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

