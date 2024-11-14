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14 ноября, 07:15

Транспорт

На российских дорогах могут разрешить разгоняться до 150 километров в час

На российских дорогах могут разрешить разгоняться до 150 километров в час

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В Госдуме предложили увеличить максимальную скорость на российских дорогах до 150 километров в час, что, по мнению авторов инициативы, должно уменьшить пробки и стимулировать экономическое развитие регионов. В качестве эксперимента МВД уже повышало скорость на некоторых участках до 130 километров в час.

Водители поддерживают идею, если она будет безопасной. Однако автоэксперты и юристы предупреждают о возможных нарушениях со стороны автомобилистов и необходимости адаптации инфраструктуры к новым условиям.

Депутаты направили предложение в МВД для дальнейшего рассмотрения и разработки законопроекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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