Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В этом году установили 1 560 остановок и теперь в городе 83% современных павильонов. Больше всего павильонов поставили в Восточном, Южном округах и в ТиНАО.

"С июля 2023 года пассажиры воспользовались пересадками между метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД) на обновленном вокзале Тимирязевская уже более 1,5 миллиона раз. Суммарно это сэкономило до 50 тысяч часов. Обновленный вокзал теперь позволяет более чем 150 тысячам жителей Тимирязевского и Бутырского районов пересаживаться с метро на МЦД-1 всего за пару минут, без выхода на улицу", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Велобайк снова запустил сервис для хранения и обслуживания велосипедов зимой. Горожане могут сдать велосипед на склад и получить техническое обслуживание в подарок.