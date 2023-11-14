14 ноября, 22:45Транспорт
Столичные автосалоны заявили о проблемах при продаже машин ушедших брендов
Автосалоны не могут распродать машины ушедших из страны брендов. Некоторым потенциальным покупателям не нравится, что автомобили продаются дороже аналогичных моделей от китайских производителей.
Кроме того, в отличие от европейских, на китайские авто распространяется гарантия и для них доступны комплектующие. Что происходит на рынке машин в настоящее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.