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14 ноября, 16:45

Транспорт

Столичные автосалоны заявили о проблемах при продаже машин западных брендов

Столичные автосалоны заявили о проблемах при продаже машин западных брендов

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Автосалоны не могут распродать машины ушедших из страны брендов. Некоторым потенциальным покупателям не нравится, что автомобили продаются дороже аналогичных моделей от китайских производителей.

Кроме того, в отличие от европейских, на китайские авто распространяется гарантия и для них доступны комплектующие. Что происходит на рынке машин в настоящее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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