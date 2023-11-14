Полосы движения пассажиров появились в столичном метро

В московском метро появились полосы движения пассажиров. На станции "Октябрьская" повесили новый указатель – он предупреждает москвичей о встречном потоке людей.

В метро во многих местах уже есть таблички, которые рекомендуют держаться левой стороны. Теперь появилось дополнительное обозначение "встречки" – символ со стрелкой в красном квадрате. В Дептрансе столицы рассказали, что если указатель окажется полезным, то такие знаки появятся и на других станциях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.