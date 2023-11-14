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14 ноября, 07:45

Транспорт

Москвичи сэкономили почти 86 млн рублей на поездках в общественном транспорте

Москвичи сэкономили почти 86 млн рублей на поездках в общественном транспорте

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Почти 86 миллионов рублей смогли сэкономить москвичи на поездках в городском транспорте. Это общая сумма кешбэка, который был начислен за оплату проезда с помощью карты "Мир", загруженной в смартфон.

После каждого прохода через турникет у пассажиров сначала списывается полная сумма, а затем обратно на счет возвращается 10 рублей. Чтобы принять участие в акции, нужно внести данные своей карты в один из мобильных платежных сервисов, которые можно установить на Android-смартфоны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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