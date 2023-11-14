Москвичи сэкономили почти 86 млн рублей на поездках в общественном транспорте

Почти 86 миллионов рублей смогли сэкономить москвичи на поездках в городском транспорте. Это общая сумма кешбэка, который был начислен за оплату проезда с помощью карты "Мир", загруженной в смартфон.

После каждого прохода через турникет у пассажиров сначала списывается полная сумма, а затем обратно на счет возвращается 10 рублей. Чтобы принять участие в акции, нужно внести данные своей карты в один из мобильных платежных сервисов, которые можно установить на Android-смартфоны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.