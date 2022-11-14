14 ноября, 23:30Транспорт
В Депрансе подвели итоги летней навигации 2022 года
Итоги летней навигации этого года подвели в Дептрансе. Уточняется, что там уже строят планы и на новый сезон.
Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев отметил, что в следующем году стоит цель повысить качество проезда пассажиров. Для этого, рассказал он, будет установлено новое табло, а специалисты начнут работать над билетной системой.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.