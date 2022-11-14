В Депрансе подвели итоги летней навигации 2022 года

Итоги летней навигации этого года подвели в Дептрансе. Уточняется, что там уже строят планы и на новый сезон.

Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев отметил, что в следующем году стоит цель повысить качество проезда пассажиров. Для этого, рассказал он, будет установлено новое табло, а специалисты начнут работать над билетной системой.

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